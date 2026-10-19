AIR France-KLM Aktie

AIR France-KLM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.10.2026 16:31:38

Weniger Ziele von deutschen Flughäfen erreichbar

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Passagiere können aktuell von deutschen Flughäfen deutlich weniger Ziele erreichen als im Jahr 2019. Auch die Zahl der angebotenen Flüge zu den verbliebenen Zielen hat sich deutlich verringert, wie der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) für die einzelnen Standorte zusammengetragen hat.

Startpunkt für die Flaute war zunächst die Corona-Pandemie zu Jahresbeginn 2020 und darauffolgend die im europäischen Vergleich langsame Erholung des Flugverkehrs in Deutschland. Der BDL macht dafür die kräftig erhöhten Steuern und staatlichen Gebühren verantwortlich.

Dem Verband zufolge wurden 2019 aus Deutschland 1.678 Strecken mindestens einmal in der Woche bedient. Dabei wurden 1,7 Millionen Passagierflüge absolviert. Im laufenden Jahr werden es voraussichtlich 1.544 Strecken mit knapp 1,4 Millionen Flügen sein, erklärt der BDL anhand des Flugplans. 483 in dieser Zeit eingestellten Strecken stehen auch 349 neu eingerichtete gegenüber. Auf den weiterhin bestehenden Verbindungen wurden 370.000 Frequenzen abgesagt und 120.000 hinzugefügt.

Mehr Mittelmeer, weniger innerdeutsch

Besonders viel wurde bei den innerdeutschen Flügen gestrichen, die nicht als Zubringer in eines der Interkontinental-Drehkreuze Frankfurt oder München gingen. Hier wurden 55 Prozent der Strecken und 83 Prozent der Flüge eingestellt. Auch fehlen Verbindungen in europäische Metropolen wie Zürich oder Warschau, während touristische Ziele im Mittelmeerraum weniger betroffen seien. Durch den russischen Angriffskrieg mussten zudem alle Flüge nach Russland, Belarus und in die Ukraine eingestellt werden. Unverändert blieb im Großen und Ganzen das Interkontinentalangebot.

Mit einem interaktiven "Konnektivitätsatlas" zeigt der BDL die Veränderungen des Angebots an 26 deutschen Flughäfen. Hauptproblem für die Wirtschaftsräume sei die schwindende Qualität: "Wo früher Verbindungen in europäische Wirtschaftszentren bestanden, ist heute oft kein Angebot mehr vorhanden - oder das Angebot ist heute so gering, dass es für Geschäftsreisende auf vielen Strecken nicht mehr attraktiv ist", sagt BDL-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang./ceb/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AIR France-KLM

mehr Nachrichten

Analysen zu AIR France-KLM

mehr Analysen
14.10.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
20.08.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIR France-KLM 10,24 -0,68% AIR France-KLM

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen