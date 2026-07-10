SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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10.07.2026 12:25:00
Wenn 14 Jahre Support nicht reichen: RHEL bis in alle Ewigkeit
Red Hat erweitert den Lebenszyklus von RHEL. Mit dem Long-Life Add-On gibt es nun zeitlich unbegrenzten Support für ältere Versionen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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