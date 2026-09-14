KI HOLDINGS Aktie

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WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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14.09.2026 09:28:46

Wenn der Kunde mehr weiss: Wie KI die Finanzberatung verändert

Für den Bankenexperten Roland Hoffmann ist klar: Viele Kundinnen und Kunden wissen gar nicht, wonach sie die <a href=KI fragen müssten, und erhielten deshalb vermeintlich richtige Antworten auf die falschen Fragen. (Bild zVg)">

Am 21. September 2026 lädt der «Finance Circle» zur Diskussion über den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Wealth Management ein. Vorab ordnet Roland Hofmann, Dozent für Banking und Finance an der ZHAW School of Management and Law, die Lage ein. Für Beratende heisse es künftig: Sie prüfen nicht nur die eigene Empfehlung, sondern auch die der KI.

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