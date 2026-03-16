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UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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16.03.2026 10:01:27

Wenn die Regulierung der UBS zum Gesprächsstoff an einer Vernissage wird

An der «Spillover»-Vernissage im Landesmuseum stand eigentlich die Auseinandersetzung mit den Finanzkrisen der letzten 20 Jahre im Zentrum. Natürlich wurde dabei auch über die richtige künftige Regulierung der letzten verbleibenden Schweizer Grossbank diskutiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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