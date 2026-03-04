SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
|
04.03.2026 05:30:00
Wenn die Wärmepumpe zur Wartungsfalle wird: Was Sie wissen müssen
Jedes Jahr 1500 Euro für den Strom und noch mal 560 Euro für die Wartung? Bei Wärmepumpen langen einige Servicefirmen kräftig zu. Was Sie wissen müssen, um nicht abgezockt zu werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!