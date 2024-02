Wenn jede Sekunde zählt

Bei allen Handy-Notrufen wird der Standort des Anrufers jetzt an die Rettungsleitstelle übertragenDigitalisierung des Rettungswesens macht große FortschritteZum ‚Tag des europäischen Notrufs‘ am 11. Februar 2024 weist Vodafone darauf hin, dass nicht die ‚110‘, sondern die ‚112‘ die europaweite Nummer für Notrufe ist. Etwa bei Bränden, Unglücksfällen, lebensbedrohlichen Unfällen und bei medizinischen Notfällen erreicht man die örtliche Rettungsleitstelle ‚112‘ innerhalb von weniger als zehn Sekunden. Für Deutschland gibt es sogar eine Besonderheit: Bei einem Handy-Notruf an die ‚112‘ wird der genaue Standort des Anrufers inzwischen automatisch an die Retter übertragen. Dadurch können Feuerwehr, Notarzt und Rettungswagen den Unglücksort sehr schnell finden. Möglich macht das die Standort-Technologie AML (Advanced Mobile Location), die auf Initiative von Vodafone, der Integrierten Leitstelle Freiburg und der Berliner Feuerwehr inzwischen in allen 71.500 Mobilfunk-Standorten und in den rund 320 Rettungsleitstellen in Deutschland installiert ist. „In Notfällen zählt jede Sekunde, um Leben zu retten. Die AML-Technologie hat sich in der Praxis bewährt: Die Retter treffen jetzt wesentlich schneller am Unglücksort ein. Umso schneller können sie Hilfe leisten“, so Tanja Richter, Netz-Chefin von Vodafone Deutschland.Im Notfall gilt: Ruhe bewahren und die 112 wählen. Oftmals ist den Anrufern der genaue Standort nicht bekannt. Gerade auch im Wald, am Straßenrand, in der Dunkelheit oder in unbekannten und unübersichtlichen Gebieten fällt die Antwort auf die Frage nach dem Unglücksort oftmals schwer. Dank AML-Technologie können sich Handy-Anrufer bei Notruf-Gesprächen jetzt auf vier Fragen konzentrieren: ‚Wer? Was? Wann ? Wie?‘ – niemand braucht sich um das ‚Wo?‘ zu sorgen. Die AML-Daten laufen über zwei unabhängige Server in Freiburg und Berlin: Bereits eine Stunde nach dem Notrufeingang werden alle Daten wieder gelöscht.Jährlich 30 Millionen Notrufe an die ‚112‘Allein über das Mobilfunk-Netz von Vodafone werden täglich mehr als 10.000 Notrufe an die ‚112‘ abgesetzt – bundesweit sind es im Mobilfunk und Festnetz über alle Anbieter hinweg rund 30 Millionen Notrufe jährlich. Bei einem Notruf via Mobilfunk muss eine SIM-Karte im Handy aktiviert sein und ebenso muss das Gerät eingeschaltet sein. Wird die ‚112‘ angewählt, dann sucht sich das Handy immer das stärkste Netz, das gerade verfügbar ist. Das bedeutet auch: Hat der eigene Anbieter vor Ort ein Funkloch oder einen aktuellen Netzausfall, dann wird der 112-Notruf über ein anderes, verfügbares Netz geleitet. Zudem haben Notrufe immer Vorrang gegenüber allen anderen Gesprächen.10.000 Notrufe werden täglich alleine über das Mobilfunk-Netz von Vodafone abgesetzt.Rettungswagen werden jetzt schneller zum Einsatzort navigiertGroße Fortschritte macht auch die Digitalisierung des Rettungswesens. So haben zahlreiche Leistellen – wie zum Beispiel im Main-Tauber-Kreis – eine neue Rettungs-Software eingeführt: Bei einem Anruf erfasst die Rettungsleitstelle der ‚112‘ alle wichtigen Einsatz-Stichworte – etwa den Unglücksort und die Art der Verletzung wie beispielsweise Platzwunde am Kopf, Brustschmerzen oder Verbrennung. Die Einsatz-Software generiert dann den passenden Rettungs- und Notarztwagen. Ebenso werden die Einsatzfahrzeuge auf dem schnellsten Weg zum Unglücksort navigiert. Auch Baustellen, Umleitungen oder Straßensperrungen berücksichtigt die Rettungssoftware, um die bestmögliche Route zu ermitteln. Am Unglücksort angekommen, werden alle medizinischen Befunde und Vitaldaten des Patienten, die von den Rettern vor Ort gewonnen werden, digital in die behandelnde Klinik übertragen. Die Ärzte in der Notaufnahme können bereits während des Transportes alles für die weitere Behandlung vorbereiten. Das Klinik-Team sieht also, wie hoch die Dringlichkeit ist und welche Rettungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt worden sind. Wenn der Rettungswagen beispielsweise die Daten eines 58-jährigen Mannes mit Verdacht auf Herzinfarkt durchgibt, kann das Notfallteam im Krankenhaus bereits ein Herzkatheterlabor vorbereiten und den zuständigen Herz-Spezialisten verständigen. Auch hier spart die Technik wieder Zeit, die im Notfall über ein Menschenleben entscheiden kann. Erste Projekte – wie zum Beispiel Connect_ED der Unimedizin Göttingen – erforschen aktuell, inwieweit Künstliche Intelligenz (KI) das nahtlose Zusammenspiel von Rettungsdienst und Notaufnahme weiter verbessern und Entscheidungshilfen bei einem Notfall geben kann.