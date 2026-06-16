Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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16.06.2026 11:48:06
"Wenn wirtschaftlich geboten": Lufthansa kündigt weitere Kürzungen auf der Kurzstrecke an
Bei der Lufthansa fallen diesen Sommer bereits durch die Schließung der Cityline 20.000 Flüge weg. Das Aus der Regionaltochter könnte allerdings erst der Anfang einer großen Streichwelle bis 2028 sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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|08.05.26
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|07.05.26
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|DZ BANK
|07.05.26
|Lufthansa Hold
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