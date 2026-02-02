WEP Solutions gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

WEP Solutions lud am 31.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WEP Solutions 0,230 INR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,43 Prozent auf 166,0 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 159,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at