WEP Solutions stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WEP Solutions präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,08 INR gegenüber 0,310 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 175,0 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 160,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at