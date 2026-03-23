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Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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23.03.2026 15:49:00

Wer eine öffentliche Amazon-Wunschliste hat, verrät bald seine Adresse

Am 25. März 2025 ändert Amazon das Verhalten von öffentlichen Wunschlisten. Kunden müssen ihre Privatheit jetzt selbst schützen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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