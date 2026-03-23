Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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23.03.2026 15:49:00
Wer eine öffentliche Amazon-Wunschliste hat, verrät bald seine Adresse
Am 25. März 2025 ändert Amazon das Verhalten von öffentlichen Wunschlisten. Kunden müssen ihre Privatheit jetzt selbst schützen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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