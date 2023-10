Wer ist Daniel Kretinsky?: Der tschechische Milliardär, der nach Thyssenkrupp greift

Sein Energiekonzern hält Beteiligungen an mehr als 70 Unternehmen in Europa - und die spielen einem gewissen deutschen Stahlhersteller in die Hände. Doch wer ist der tschechische Milliardär, der sich Berichten zufolge in die Stahlsparte von Tyhssenkrupp einkaufen will? Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel