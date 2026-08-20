Werbe- und Kommunikationsbranche weiterhin gebremst unterwegs

Die Werbe- und Kommunikationsbranche leidet weiterhin unter der schwachen Konjunktur. Der WIFO-Werbeklimaindex lag im Juli mit knapp 11 Punkten etwa auf dem Niveau des Vorquartals. Die aktuelle Geschäftslage wird mit minus 21 Punkten "weiterhin deutlich negativ beurteilt", wie die Wirtschaftskammer Österreich am Donnerstag mitteilte. Die ungenügende Nachfrage bleibe eine Herausforderung. Für die kommenden Monate seien die Erwartungen wieder etwas zuversichtlicher als zuletzt.

"Die Werbewirtschaft bleibt trotz erster vorsichtiger positiver Signale unter Druck", sagte der Obmann des WKÖ-Fachverbands Werbung und Marktkommunikation, Jürgen Bauer. Der Gesamtindex habe sich zwar stabilisiert, aber die aktuelle Geschäftslage werde von vielen Betrieben weiterhin kritisch eingeschätzt. Den Werbeklimaindex erstellt das WIFO in regelmäßigen Abständen im Auftrag des Fachverbands.

Schwache Nachfrage

"Besonders die schwache Nachfrage belastet die Unternehmen", betonte Bauer. Bei fast der Hälfte der Firmen (45 Prozent) seien die Auftragsbestände unzureichend. Für 48 Prozent sei die mangelnde Nachfrage das Haupthindernis ihrer Geschäftstätigkeit. Lediglich 39 Prozent meldeten derzeit keine Behinderungen. Die Beurteilung der Nachfrage der letzten drei Monate liegt den Angaben zufolge mit plus 6 Punkten leicht im positiven Bereich, bleibt aber weiterhin verhalten.

Für die kommenden Monate ist die Nachfrageerwartung der Branche mit per saldo plus 3 Punkten wieder knapp im positiven Bereich. Die erwartete Geschäftslage für das nächste halbe Jahr liegt bei plus 5 Punkten. Doch die Beschäftigungserwartungen bleiben mit minus 10 Punkten klar negativ.

Gesamter Dienstleistungssektor gedämpft stabil

Der gesamte heimische Dienstleistungssektor entwickelte sich im Juli einer aktuellen WIFO-Auswertung zufolge auf niedrigem Niveau stabil. Demnach verfügen 66 Prozent der Unternehmen über "zumindest ausreichende Auftragsbestände", in der Werbebranche sind es 55 Prozent. "Keinerlei Beeinträchtigung" ihrer Geschäftstätigkeit melden im gesamten Dienstleistungsbereich 55 Prozent und damit etwas mehr als in der Werbebranche.

Dafür sind die Erwartungen für die kommenden Monate in der Werbewirtschaft leicht im Plus und damit optimistischer als im gesamten Dienstleistungssektor. Dort liegen die Einschätzungen zur künftigen Nachfrage- und Geschäftslageentwicklung bei minus 3,5 Punkten, sind also negativ.

Leichte Verbesserung erwartet

"Im Gesamttrend gehen die Dienstleistungsunternehmen für die kommenden Monate von einer leichten Verbesserung der wirtschaftlichen Dynamik aus", fasste WIFO-Ökonomin Agnes Kügler zusammen. "Das ist noch kein Indiz für eine breit getragene Erholung, aber ein vorsichtig positives Signal für die kommenden Monate."

Zudem ist die schwache Dynamik der Werbewirtschaft dem Wirtschaftsforschungsinstitut zufolge EU-weit spürbar. Österreichs Werbeklima liege gemeinsam mit Griechenland, der Slowakei und Tschechien sogar im vorderen Feld der Mitgliedstaaten. "Die Ergebnisse zeigen, dass die Branche weiter mit einem schwierigen Umfeld konfrontiert ist", so Bauer.

kre/ivn

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