RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|RTL dämpft Erwartungen
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17.11.2026 11:57:00
Werbeflaute bei RTL: Prognose für 2026 wird gedämpft - Aktie im Plus
Für das laufende Jahr geht RTL nun von einem Umsatz von 7,1 Milliarden Euro aus, also am unteren Ende der vorherigen Zielspanne 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro, nach 6 Milliarden Euro im Vorjahr. Etwa 1 Milliarde Euro steuert Sky Deutschland bei, das seit dem 1. Juni konsolidiert wird.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) dürfte nun bei etwa 700 Millionen Euro landen. Bislang hat der Konzern einen Wert von 725 Millionen Euro mit einer möglichen Abweichung von 3 Prozent nach oben oder unten in Aussicht gestellt. Im Vorjahr hatte RTL 661 Millionen verdient.
Im Streaming-Geschäft wird weiterhin ein Ergebnisbeitrag von rund 100 Millionen Euro erwartet.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 38 Prozent zum Vorjahr auf 1,85 Milliarden Euro. Organisch betrug das Wachstum 4,8 Prozent. Die TV-Werbeerlöse sanken um 8 Prozent ab, womit sich der Rückgang im Vergleich zum ersten Halbjahr noch beschleunigte. Aufgefangen wurde dies durch höhere Streaming-Umsätze, die um 28 Prozent zulegten, sowie einen Umsatzanstieg bei der Produktionstochter Fremantle.
Im Neunmonatszeitraum stieg der Umsatz um 15 Prozent auf 4,74 Milliarden Euro. Der organische Anstieg betrug 1,6 Prozent.
Ergebniskennziffern nennt RTL für den Neunmonatszeitraum nicht.
RTL drehen schnell ins Plus - Streaming vs. Analog-Geschäft
Die anfänglich schwachen Aktien von RTL haben am Dienstag schnell wieder Käufer gefunden. Nach einem Rutsch via XETRA um 3 Prozent gewinnen die Papiere der Luxemburger zeitweise 2,52 Prozent auf 32,55 Euro.
Nach der Korrektur um 10 Prozent in knapp zwei Wochen griffen einige Akteure allerdings wieder zu und halfen den Aktien so, ihre 50-Tage-Linie doch noch zu verteidigen. Sie ringen nun mit der 21-Tage-Linie.
Als positiven Aspekt erwähnte ein Börsianer, dass es im Streaming-Geschäft besser laufe als im analogen Fernsehen. Die für das Gesamtjahr angestrebte Abonnentenzahl für RTL+ und M6+ sei bereits nach neun Monaten in trockenen Tüchern.
Dow Jones Newswires / dpa-AFX
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