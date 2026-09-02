Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
02.09.2026 22:30:00
Werbegeschäft: Google muss trotz illegaler Monopole nichts veräußern
Google hat sich zwei Monopole im Werbegeschäft illegal gesichert. Dennoch muss es keine Firmenteile abgeben, entscheidet eine US-Richterin.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
02.09.26
|Google spared break-up of online advertising monopoly (Financial Times)
|
02.09.26
|Google: Gericht sieht keine Notwendigkeit zur Zerschlagung des Werbegeschäfts (Spiegel Online)
|
02.09.26
|KI-Apps eröffnen Chancen - doch nicht alle können sie nutzen (dpa-AFX)
|
31.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
31.08.26
|Alphabet-Aktie knapp im Minus: 'Lake America' erscheint auf Google Maps nach Trump-Entscheidung (dpa-AFX)
|
31.08.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
31.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
31.08.26
|Alphabet-Aktie im Minus: Proteste gegen Google-Rechenzentrum in Oberösterreich (APA)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 285,00
|0,92%
|Alphabet A (ex Google)
|296,10
|1,75%
|Alphabet C (ex Google)
|290,60
|0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX in Grün -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.