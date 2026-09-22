KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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22.09.2026 14:14:00
Werbemesse DMEXCO: KI als Risiko und Chance
Die Werbe- und Marketingmesse startet morgen in Köln. c't hat im Vorfeld mit DMEXCO-Host Verena Gründel über den KI-Einsatz in der Branche gesprochen.
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