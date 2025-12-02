Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
02.12.2025 10:31:00
Werbung bei Prime Video: Verbraucherzentrale verklagt Amazon auf 1,8 Milliarden
Die Verbraucherzentrale Sachsen verklagt Amazon auf 1,8 Milliarden Euro wegen Werbung auf Prime Video. Die neue Klage ergänzt eine Sammelklage aus dem Vorjahr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
30.11.25
|Erfolgskonzept Prime: Darum lohnt sich die Amazon-Mitgliedschaft für den Konzern trotz geringer Margen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Optimismus in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Amazon-Aktie reagiert wechselhaft auf milliardenschwere KI-Pläne für die US-Regierung (finanzen.at)
|
25.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amazon von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)