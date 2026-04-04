CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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04.04.2026 12:36:00
We're 6 Weeks Away From a Historic Change at the Federal Reserve -- and It May Be the Tipping Point for a Pricey Stock Market
Until recently, Wall Street's major stock indexes had been flying high. The iconic Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and technology-propelled Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) have all hit record-closing highs within the last six months.But the going has certainly been tougher for the stock market over the last five weeks. While most investors will attribute this weakness in equities to the Iran war and an energy supply shock, an argument can be made that an upcoming but historic change at America's foremost financial institution, the Federal Reserve, has investors on edge.Jerome Powell's term as Fed chair ends on May 15. Image source: Official Federal Reserve Photo.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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