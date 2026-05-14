Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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14.05.2026 11:15:00
We’re in our 40s. Our mortgage is nearly paid off — how should we invest our extra $1,500 a month?
“We already deposit $1,000 each month into the American Funds Growth and Income Portfolio Class A fund.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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