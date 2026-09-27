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WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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27.09.2026 12:36:01

We're Witnessing the Stock Market Do Something for Only the 3rd Time in 156 Years, and History Is Crystal Clear About What's Next for Stocks

For the better part of the last four years, Wall Street's bull market has been unstoppable. Aside from the short-lived tariff tantrum in April 2025 and a brief pullback associated with the Iran war earlier this year, the time-tested Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI), benchmark S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), and tech-focused Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) have all blasted to several record highs this year.

Catalysts have been abundant and include (but aren't limited to):

While more than a century of history has decisively shown that Wall Street's major stock indexes rise over extended periods, things may not be as ideal as the Dow, S&P 500, and Nasdaq Composite make them appear.

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