Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
25.10.2026 11:36:01
We're Witnessing the Stock Market Do Something for Only the 3rd Time in the Last 100 Years, and History Is Crystal Clear on What's Next for Stocks
With nearly 10 months in the books, 2026 has shaped up as another stellar year for Wall Street and investors. As of the closing bell on Oct. 19, the timeless Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI), benchmark S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), and tech-inspired Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) had rallied 8.1%, 12.4%, and 13.7% year to date.
The stock market has been propelled higher by a confluence of factors, including (but not limited to):
But with the S&P 500 and Nasdaq Composite more than doubling from their October 2022 bear market lows, the age-old question has to be asked: Are things too good to be true on Wall Street?
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Time Inc When Issued
Analysen zu Time Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.