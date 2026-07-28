Were You Stuck Footing the Bill on a Group Trip? Tell Us About It.

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BILL Holdings Aktie

BILL Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000

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28.07.2026 19:06:23

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Traveling with friends can be tricky. We’re curious how you manage financial friction — and how you make sure your besties settle up.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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