Werewolf Therapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Werewolf Therapeutics hat am 27.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,330 USD. Im Vorjahr waren -1,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at