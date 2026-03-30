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30.03.2026 06:31:29
Werewolf Therapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Werewolf Therapeutics hat am 27.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,460 USD je Aktie erzielt worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,330 USD. Im Vorjahr waren -1,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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