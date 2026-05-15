WeRide A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

WeRide A hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,43 HKD. Ein Jahr zuvor waren -0,500 HKD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 66,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 128,8 Millionen HKD umgesetzt, gegenüber 77,5 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at