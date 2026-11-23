WeRide A hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,37 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,390 HKD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 374,0 Millionen HKD – das entspricht einem Zuwachs von 100,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 186,8 Millionen HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at