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23.11.2026 06:31:29
WeRide A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
WeRide A hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,37 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,390 HKD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 374,0 Millionen HKD – das entspricht einem Zuwachs von 100,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 186,8 Millionen HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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