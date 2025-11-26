|
26.11.2025 06:31:28
WeRide A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
WeRide A hat am 24.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,39 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,360 HKD je Aktie erzielt worden.
WeRide A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 186,8 Millionen HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 145,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76,2 Millionen HKD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!