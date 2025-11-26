WeRide A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

WeRide A hat am 24.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,39 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,360 HKD je Aktie erzielt worden.

WeRide A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 186,8 Millionen HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 145,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76,2 Millionen HKD erwirtschaftet worden waren.

