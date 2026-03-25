WeRide A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

WeRide A hat am 23.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,63 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das WeRide A ein Ergebnis je Aktie von -0,780 HKD vermeldet.

Umsatzseitig wurden 344,4 Millionen HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte WeRide A 152,3 Millionen HKD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,940 HKD gegenüber -3,300 HKD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz lag bei 742,45 Millionen HKD – das entspricht einem Zuwachs von 89,62 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 391,55 Millionen HKD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 2,395 HKD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 698,92 Millionen HKD geschätzt.

Redaktion finanzen.at