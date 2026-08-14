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14.08.2026 06:31:29
WeRide A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
WeRide A lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,45 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,510 HKD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 94,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 266,7 Millionen HKD, während im Vorjahreszeitraum 137,2 Millionen HKD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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