WeRide hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

WeRide hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 99,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at