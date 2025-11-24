WildHorse Resource Development Aktie
WKN DE: A2DHPJ / ISIN: US96812T1025
|
24.11.2025 18:24:30
WeRide Shares Rise 13% On Strong Q3 Revenue Growth
(RTTNews) - WeRide Inc. (WRD) shares climbed 13.13 percent, rising $0.95 to $8.15 on Monday after reporting a sharp increase in third-quarter revenue. Total revenue grew 144.3 percent year over year to RMB171.0 million, compared with RMB70.0 million a year earlier. The company also significantly narrowed its net loss to RMB307.3 million from RMB1,042.7 million in the same quarter last year.
The stock is trading at $8.15, compared with a previous close of $7.20 on the New York Stock Exchange. Shares have traded between $7.54 and $8.23 so far today, with volume at about 6.54 million shares.
WeRide's 52-week range is $6.03 to $44.00.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WildHorse Resource Development Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu WildHorse Resource Development Corp Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGewinne an den US-Börsen -- ATX und DAX schließen höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Montagshandel Zuschläge. Der US-Leitindex zieht an. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.