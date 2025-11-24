WeRide Shares Rise 13% On Strong Q3 Revenue Growth

(RTTNews) - WeRide Inc. (WRD) shares climbed 13.13 percent, rising $0.95 to $8.15 on Monday after reporting a sharp increase in third-quarter revenue. Total revenue grew 144.3 percent year over year to RMB171.0 million, compared with RMB70.0 million a year earlier. The company also significantly narrowed its net loss to RMB307.3 million from RMB1,042.7 million in the same quarter last year.

The stock is trading at $8.15, compared with a previous close of $7.20 on the New York Stock Exchange. Shares have traded between $7.54 and $8.23 so far today, with volume at about 6.54 million shares.

WeRide's 52-week range is $6.03 to $44.00.