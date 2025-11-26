WeRide stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WeRide hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,060 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 23,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at