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25.03.2026 06:31:29
WeRide verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
WeRide hat am 23.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 44,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,750 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,270 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 89,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 95,23 Millionen USD, während im Vorjahr 50,18 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Verlust von 6,161 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 622,08 Millionen CNY festgelegt.
Redaktion finanzen.at
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