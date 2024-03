Werk in Sachsen schließt: Solarproduzent Meyer Burger macht 2023 dickes Minus

Die Solarbranche in Europa ist enorm unter Druck. Das Schweizer Unternehmen Meyer Burger schreibt daher 2023 tiefrote Zahlen. Es fordert schon lange finanzielle Unterstützung durch den Bund und droht mit einem Abgang in die USA. Ein Werk ist Sachsen steht bereits still. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel