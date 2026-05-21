Bayerische Motoren Werke Aktie

Bayerische Motoren Werke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

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21.05.2026 16:05:00

Werk Landshut baut Schlüsselkomponente für Wasserstoffantrieb der BMW Group.

+++ Vorserienproduktion des „Energy Master“ für den BMW iX5 Hydrogen startet im BMW Group Werk Landshut +++ Zweite Produktionslinie für batterieelektrischen Energy Master läuft parallel an +++ Standort übernimmt Schlüsselrolle bei batterieelektrischen und wasserstoffbasierten Antriebstechnologien +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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