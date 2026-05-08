Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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08.05.2026 17:04:20

Werke verfehlen Sparziele: Diese deutschen VW-Standorte zittern um ihre Zukunft

Um die Profitabilität wieder zu steigern, will VW die Kosten massiv senken und Kapazitäten abbauen. Das geht an den deutschen Werken des Autobauers nicht spurlos vorbei - nicht einmal am Stammwerk in Wolfsburg.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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