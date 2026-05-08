Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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08.05.2026 17:04:20
Werke verfehlen Sparziele: Diese deutschen VW-Standorte zittern um ihre Zukunft
Um die Profitabilität wieder zu steigern, will VW die Kosten massiv senken und Kapazitäten abbauen. Das geht an den deutschen Werken des Autobauers nicht spurlos vorbei - nicht einmal am Stammwerk in Wolfsburg.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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