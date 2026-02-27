Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
27.02.2026 22:01:15
Werkschef verkündete Hochlauf: Bericht: Auslastung von Tesla-Werk in Grünheide sinkt unter 40 Prozent
Dass der US-Autobauer Tesla mit enormer Absatzschwäche zu kämpfen hat, ist kein Geheimnis. Dennoch behauptet der Chef des Werks in Grünheide, dort floriere die Produktion. Ein Bericht zweifelt die Behauptung an und legt alarmierende Zahlen vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
