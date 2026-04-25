Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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25.04.2026 12:17:42
Werkschließungen in Europa?: VW-Aufseher Lies räumt Zukunftsplan von VW-Boss Blume ab
VW steckt wie andere Autobauer in einer tiefen Krise. In China schließt oder verkauft der Konzern deshalb bereits mehrere Werke. VW-Chef Blume möchte auch in Europa sparen. Der Ministerpräsident des Landes Niedersachsen widerspricht - und hat ein Vetorecht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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