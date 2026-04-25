Werkschließungen in Europa?: VW-Aufseher Lies räumt Zukunftsplan von VW-Boss Blume ab

Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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25.04.2026 12:17:42

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