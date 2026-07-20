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WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075

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20.07.2026 17:59:41

Werkstoffsparte von Thyssenkrupp soll pro Jahr um über 4% wachsen

DOW JONES--Die Werkstoffhandels- und Dienstleistungssparte von Thyssenkrupp hat im Rahmen ihres ersten Kapitalmarkttages mittelfristige Finanzziele vorgestellt. Die Sparte namens TK Accelis, von der der Industriekonzern 49 Prozent abspalten und an die Börse bringen will, hat sich ein jährliches Umsatzwachstum von über 4 Prozent und eine Steigerung der bereinigten EBITDA-Marge auf 4 bis 5 Prozent vorgenommen.

Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte die Sparte eine bereinigte EBITDA-Marge von 2,0 Prozent. Der Umsatz ging um 5,8 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro zurück. Das Management erwartet, dass der für TK Accelis relevante Markt bis 2030 um 4 Prozent im Jahr wächst.

Das untere Ende der angestrebten Marge soll laut Mitteilung durch organisches Wachstum und Performance-Steigerungen erreicht werden, das obere Ende durch zusätzliche Portfoliomaßnahmen und Akquisitionen. Alle drei Geschäftsbereiche sollen zur Steigerung der Marge beitragen. Zentral sind der Ausbau des margenstarken Dienstleistungsgeschäfts, die Expansion in Nordamerika sowie die Optimierung und Digitalisierung von Prozessen.

"Wir wachsen profitabel, wir finanzieren dieses Wachstum aus eigener Kraft und wir haben unser Ergebnis zuletzt steigern können", sagte CFO Daniel Wodera laut Mitteilung. "Mit Blick nach vorne sehen wir klare Möglichkeiten, unsere Margen mittelfristig weiter zu verbessern."

Die Aktionäre von Thyssenkrupp stimmen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 7. August über die Abspaltung von TK Accelis ab.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 12:00 ET (16:00 GMT)

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