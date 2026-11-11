Werner Enterprises Aktie

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WKN: 871329 / ISIN: US9507551086

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11.11.2026 18:00:02

Werner Enterprises: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Werner Enterprises (NASDAQ:WERN) announced third-quarter revenue of $951 million, up 23% year over year, driven by fleet expansion and rising pricing power. While short-term fuel spikes and driver onboarding expenses created a $0.18 per share drag on adjusted earnings per share (EPS), a key profitability metric, the company's pivot toward contract-backed dedicated fleets strengthens earnings durability across cycles.

Three takeaways from the call stand out for long-term investors.

The freight carrier restructured its One-Way Truckload operations, non-dedicated point-to-point hauling, by cutting fleet size 37% year over year to eliminate unprofitable routes while expanding its higher-margin Dedicated unit, fleet operations tied to long-term single-customer contracts. This operational focus pushed One-Way revenue per truck per week up 34% and doubled consolidated adjusted operating income, proving that network yield matters far more than total vehicle volume.

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