Werner Enterprises Announces Q3 Prelim. Report, Stock Down In Pre-Market

(RTTNews) - Monday, Werner Enterprises, Inc. (WERN) announced its preliminary financial results for the third quarter, expecting total revenues of approximately $946 million to $951 million.

It sees earnings of approximately $0.10 to $0.11 per share and adjusted earnings of approximately $0.15 to $0.16 for the period ended September 30, 2026.

The company noted that the financial results were negatively impacted by approximately $0.18 per share of cumulative cost headwinds compared to the second quarter of 2026.

In pre-market hours, WERN was trading at $31.40, down 4.30 percent on the Nasdaq.