Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
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19.10.2026 15:22:45
Werner Enterprises Announces Q3 Prelim. Report, Stock Down In Pre-Market
(RTTNews) - Monday, Werner Enterprises, Inc. (WERN) announced its preliminary financial results for the third quarter, expecting total revenues of approximately $946 million to $951 million.
It sees earnings of approximately $0.10 to $0.11 per share and adjusted earnings of approximately $0.15 to $0.16 for the period ended September 30, 2026.
The company noted that the financial results were negatively impacted by approximately $0.18 per share of cumulative cost headwinds compared to the second quarter of 2026.
In pre-market hours, WERN was trading at $31.40, down 4.30 percent on the Nasdaq.
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