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30.07.2026 06:31:29
Werner Enterprises informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Werner Enterprises hat am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,720 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 933,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 753,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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