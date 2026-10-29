Werner Enterprises präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werner Enterprises hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Werner Enterprises noch ein Gewinn pro Aktie von -0,340 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 950,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 23,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 771,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at