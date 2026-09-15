Cinema Aktie
WKN DE: A1CYQV / ISIN: IL0002690191
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15.09.2026 16:35:30
Werner Herzog: Germany's wild man of cinema is back
As his latest movie, "Bucking Fastard," premiered at the Venice Film Festival, DW talked to the boundary-breaking director.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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