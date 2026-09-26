Cinema Aktie

Cinema für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CYQV / ISIN: IL0002690191

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26.09.2026 16:03:26

Werner Herzog: Germany's wild man of cinema is back

As his latest movie, "Bucking Fastard," premiered at the Venice Film Festival, DW talked to the boundary-breaking director.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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