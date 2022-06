Wertpapieraufsichtsgesetz wird um Nachhaltigkeitsziele erweitert

Die Kapitalflüsse in der EU sollen in nachhaltige Investitionen umgelenkt werden, um nachhaltiges Wachstum zu erreichen und die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen zu steigern. Um die entsprechende delegierte Richtlinie der EU umzusetzen, wird in Österreich nun das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 adaptiert: Produktüberwachungspflichten werden um Nachhaltigkeitsfaktoren und -Ziele erweitert. Der Ministerrat hat den Beschluss am Mittwoch ans Parlament weitergeleitet.

phs/ivn