Wesbanco legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wesbanco hat sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,81 USD, nach 0,700 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Wesbanco 378,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 247,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,23 USD. Im letzten Jahr hatte Wesbanco einen Gewinn von 2,26 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,43 Milliarden USD gegenüber 950,75 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at