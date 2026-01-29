|
29.01.2026 06:31:29
Wesbanco legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Wesbanco hat sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,81 USD, nach 0,700 USD im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat Wesbanco 378,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 247,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,23 USD. Im letzten Jahr hatte Wesbanco einen Gewinn von 2,26 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,43 Milliarden USD gegenüber 950,75 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!