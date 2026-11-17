(RTTNews) - WesBanco (WSBC) appointed Matthew Coppola as Executive Vice President and Chief Credit Officer, effective November 16, 2026. He will report to Chief Risk Officer Nathan Jones, replacing Bob Friend, who will retire at the end of 2026 after nearly 15 years with the company.

Matthew Coppola brings over 20 years of experience in commercial credit, risk management and lending.

He joins WesBanco from UMB Bank, where he served as Executive Vice President and Regional Credit Officer, and previously held senior credit leadership roles at Huntington National Bank and several other financial institutions.

On Nasdaq, the shares are trading at $37.61 in the after hours. The shares closed Tuesday's trading 1.72 percent down.