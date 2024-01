Wesbanco verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wesbanco präsentierte in der am 24.01.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Das EPS wurde auf 0,550 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wesbanco 0,840 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Wesbanco 147,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 157,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,56 USD beziffert. Im Vorjahr waren 3,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Wesbanco in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 601,79 Millionen USD im Vergleich zu 591,70 Millionen USD im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,57 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 604,22 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at