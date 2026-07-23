Wesbanco zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Wesbanco hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wesbanco im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 383,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 379,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at