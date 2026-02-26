Wescan Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Wescan Energy hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Umsatzseitig wurden 1,1 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Wescan Energy 0,8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at