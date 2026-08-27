Wescan Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Wescan Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite hat Wescan Energy im vergangenen Quartal 1,7 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 184,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wescan Energy 0,6 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at